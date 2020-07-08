محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تصدر الفنان أحمد السقا، قائمة الموضوعات الأكثر رواجًا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد ساعات قليلة من انتشار مقطع فيديو يظهر خلال أحد الشباب وهو يلقي بنفسه في النيل في مدينة المنصورة_ بحسب ناشر الفيديو_ من أجل إثبات حبه لإحدى الفتيات.
وتفاعل عدد كبير من مغردي تويتر مع الهاشتاج، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "أحمد السقا فكرة والفكرة لا تموت"، "يعني لو عجبني واحدة من المنصورة هاتقولي اقفز في النيل زي أحمد السقا"، فيديو المنصورة اللي انتشر مرة واحدة ده عبارة عن تنفيذ لفكرة أحمد السقا في فيلم أفريكانو بس على الضيق لعدم توافر الإمكانيات"، أحمد السقا فرع المنصورة".
الفنان أحمد السقا، آدى قفزته الشهيرة في فيلم "افريكانو"، الذى أنتج عام 2001، من أعلى شلال مرتفع، أمام حبيبته منى زكى، فى واحد من مشاهد الأكشن الصعبة، التي نفذها خلال مسيرته الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السقا يتصدر "تويتر" بعد قفز شاب في النيل من أجل حبيبته (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.