أحمد السقا يتصدر "تويتر" بعد قفز شاب في النيل من أجل حبيبته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر الفنان أحمد السقا، قائمة الموضوعات الأكثر رواجًا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد ساعات قليلة من انتشار مقطع فيديو يظهر خلال أحد الشباب وهو يلقي بنفسه في النيل في مدينة المنصورة_ بحسب ناشر الفيديو_ من أجل إثبات حبه لإحدى الفتيات.

وتفاعل عدد كبير من مغردي تويتر مع الهاشتاج، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "أحمد السقا فكرة والفكرة لا تموت"، "يعني لو عجبني واحدة من المنصورة هاتقولي اقفز في النيل زي أحمد السقا"، فيديو المنصورة اللي انتشر مرة واحدة ده عبارة عن تنفيذ لفكرة أحمد السقا في فيلم أفريكانو بس على الضيق لعدم توافر الإمكانيات"، أحمد السقا فرع المنصورة".

الفنان أحمد السقا، آدى قفزته الشهيرة في فيلم "افريكانو"، الذى أنتج عام 2001، من أعلى شلال مرتفع، أمام حبيبته منى زكى، فى واحد من مشاهد الأكشن الصعبة، التي نفذها خلال مسيرته الفنية.