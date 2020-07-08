كريم فهمي يكشف عن صورة جديدة من الطفولة ويختبر جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : كشف الفنان كريم فهمي، عن صورته وهو صغيرا، عبر حسابه على إنستجرام. ونشر فهمي، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "أنا من كام سنة؟". يذكر أن، آخر أعمال كريم فهمي مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذى عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وعدد من الفنانين، ومن إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركة سينرجي.

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