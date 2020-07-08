نادية الجندي ل"الجداوي" : "محدش هيعرف يحل مكانك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

استعادت الفنانة القديرة نادية الجندي، ذكرياتها مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا منذ أيام بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبعد خضوعها لفترة عزل صحي في مستشفى بالإسماعيلية.

ونشرت الجندي، صورة تجمعها مع الراحلة من أحد الاحتفالات، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رجاء الجداوي، كنتي مجمعانا دايما على حب، محدش هيعرف يحل مكانك، الله يرحمك، ويصبرنا على فراقك، ويصبر بنتها وحفيدتها وكل أصدقائها ومحبيها نسألكم الدعاء".

يذكر أن، الفنانة القديرة رجاء الجداوي، رحلت عن عالمنا منذ أيام قليلة، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية عن عمر يناهز 82 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا.