أحمد فلوكس يكشف أحدث صورة لوالده ونجله ويعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
نشر الفنان أحمد فلوكس، صورة جديدة لوالده فاروق فلوكس ونجله، عبر حسابه على إنستجرام.
وكتب فلوكس، على الصورة التي نشرها عبر حسابه، قائلا: "أولادي".
و يواصل فلوكس، حالياً تحضيراته لمسلسل "زكريا"، الذي يخوض بطولته، وهو من تأليف محمد الشواف.
يذكر أن، أحمد فلوكس، يمتلك شركة هالك ستوديوز المنتجة للمسلسل.
وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم "الممر" بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.
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