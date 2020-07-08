محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعلنت المطربة المغربية "جنات"، عن حملها من خلال صورة شاركتها مع جمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهرت "جنات" في الصورة وسط البحر، وهي ترتدي زي الحوامل وتضع يديها على بطنها وعلقت: "افتقدكم يا أصدقائي، أتمنى أن تمر هذه الفترة الصعبة بخير، اعتنوا بأنفسكم".
ونالت الصورة إعجاب متابعي جنات عبر الموقع، والذين بدورهم حرصوا على المباركة لها على الحمل.
جنات تزوجت من المحامي المصري محمد عثمان نعمان في 2017، وأنجبت منه ابنتهما جنات.
كانت هذه تفاصيل خبر من وسط البحر.. جنات تعلن عن حملها الثاني بهذه الطريقة (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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