صور.. "ببندقية اَلية".. أحمد زاهر يشوق جمهوره لـ"زنزانة 7"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
شوق الفنان أحمد زاهر، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، لأحدث أفلامه "زنزانة 7" الذي يقوم بتصويره حاليًا.
ونشر زاهر مجموعة من الصور لشخصيته في العمل، وظهر في بعض اللقطات وهو يمسك ببندقية اَلية .
وعلق زاهر على الصور: "زنزانة 7 قريبا، التوفيق من عندك يارب".
فيلم "زنزانة 7" بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، منة فضالي، أحمد التهامي، مدحت تيخة، أيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.
وحقق الفنان أحمد زاهر نجاحًا ملحوظًا في السباق الرمضاني المنقضي، خلال مشاركته في مسلسل "البرنس"، بطولة الفنان محمد رمضان، روجينا، محمد علاء، دنيا عبدالعزيز، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
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