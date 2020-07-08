ياسمين عبدالعزيز والعوضي يستمتعان بالبحر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورة جديدة لها من عطلتها الصيفية، كما شارك الفنان أحمد العوضي، صورة له أيضًا وهو على شاطئ البحر بمفرده.

ولم يعلق أيا منهما على صورته.

وكان العوضي وياسمين، قد نشرا مؤخرًا صورًا رومانسية تجمعهما.

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وأعلن العوضي زواجه من ياسمين عبدالعزيز، قبل نحو شهر.

ياسمين عبدالعزيز، خاضت السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وشاركها في البطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

أما أحمد العوضي فجسد دور "هشام عشماوي" في مسلسل “الاختيار” الذي عرض في رمضان الماضي، ويعرض له حاليا مسلسل "شديد الخطورة".