محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورة جديدة لها من عطلتها الصيفية، كما شارك الفنان أحمد العوضي، صورة له أيضًا وهو على شاطئ البحر بمفرده.
ولم يعلق أيا منهما على صورته.
وكان العوضي وياسمين، قد نشرا مؤخرًا صورًا رومانسية تجمعهما.
وأعلن العوضي زواجه من ياسمين عبدالعزيز، قبل نحو شهر.
ياسمين عبدالعزيز، خاضت السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وشاركها في البطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، وعدد كبير من النجوم.
أما أحمد العوضي فجسد دور "هشام عشماوي" في مسلسل “الاختيار” الذي عرض في رمضان الماضي، ويعرض له حاليا مسلسل "شديد الخطورة".
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبدالعزيز والعوضي يستمتعان بالبحر (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.