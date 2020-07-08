فيديو.. أحمد فهمي يمارس تمارين شاقة بالجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حرص الفنان أحمد فهمي، على العودة مرة أخرى لأداء التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية "الجيم"، وذلك بعد إغلاق صالات الألعاب لعدة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. ونشر "فهمي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو له داخل "الجيم" وهو يقوم بعمل بعض التمارين الشاقة. يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي، مسلسل "الحرملك 2"، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، بطولة باسم ياخور، سامر المصري، جمال سليمان، درة، قيس شيخ نجيب، ومن إخراج تامر إسحاق

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