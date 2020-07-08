تراند اليوم : أحمد سعد يتعرض لموقف محرج بعد تعليقه على حالات التحرش والسبب "طحال"

علق الفنان المصري، أحمد سعد، على كثرة حالات التحرش التى ظهرت مؤخرا في مصر، وذلك بعد أزمة أحمد بسام الطالب في الجامعة الأمريكية، الذي اتهمته عشرات الفتيات بالتحرش بهن.

ونشر سعد صورته الشخصية عبر حسابه "إنستغرام" معلقا عليها: "محدش في الدنيا هيقضي على التحرش غير الرجالة، مش بعدم التحرش.. لاء ..الناس الشرفاء كثير، لكن بمساعدة الراجل ابن البلد الجدع.. لما بيشوف، أي ست في راجل.. مش هنقول راجل.. في ذكر بيضايقها".

منشور سعد، أثار دهشة الكثيرين، الذي علقوا عليه، مشيرين إلى الخلافات الزوجية الكثيرة التي عرف بها، منذ ظهوره في الوسط الفني، والتي دائما ما تثير الجدل، وكان آخرها خلافه مع طليقته الفنانة المصرية سمية الخشاب، التي اتهمته بالاعتداء عليها.

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وانتقد بعض المتابعين سعد؛ إذ قالت إحدى متابعاته: "والطحال؟!"، وذلك في إشارة منها للخلاف الشهير الذي وقع بينه وبين طليقته سمية الخشاب، منذ أشهر قليلة، واتهامها له بالاعتداء عليها بالضرب فى ظهرها وقت أن كانت لا تزال على ذمته، وهي الضربة التى تسببت في تهتك الطحال، الأمر الذي جعلها تستأصله، مشيرة إلى أنه لولا وجود والدتها إلى جوارها لكانت فارقت الحياة. وأضافت أخرى: "اللي بيضرب مراته سيادتك؟! ده بقي يبقى اسمه إيه؟".



