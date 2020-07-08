تراند اليوم : ياسمين صبري تطلب مبلغا ضخما للظهور مع عمرو أديب والأخير مصدوم

كشفت وسائل إعلام مصرية، أن الفنانة المصرية ياسمين صبري طلبت أجرًا بلغ 250 ألف دولار لتكون ضيفة في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "MBC مصر" في أحد أيام عيد الأضحى المبارك الذي يصادف نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر أن المفاوضات بين القائمين على البرنامج والفنانة توقفت فور طلبها لهذا الأجر الذي وُصف بـ"الخيالي" والذي يعادل 4 ملايين جنيه مصري.

وبينت أن مقدم البرنامج عمرو أديب أصيب بصدمة عندما علم بالأجر الذي طلبته ياسمين لتحل ضيفة معه، فما كان من الأول إلا أن أخبر فريق الإعداد بأن يبلغوا الفنانة بعرض أجر عليها يصل لـ 100 ألف جنيه مصري لقاء ظهورها، بما يعادل 6251 دولارًا، فرفضت ياسمين صبري العرض مباشرة وعدّته إهانة لها.

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وتنتظر الفنانة المصرية ياسمين صبري الفرصة المواتية لتعود إلى السينما في الفترة المقبلة، وذلك بعد أن غابت عنها العام الماضي والحالي لمشاركتها في الأعمال الدرامية، لكنها أشارت إلى أنه لا مساومة على عودتها وتترقب بفارغ الصبر للمشاركة بفيلم جديد على أن يكون من بطولتها.

وكان آخر فيلم للفنانة المصرية "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام، وهي التجربة السينمائية الثانية لها بعد "جحيم في الهند" الذي قدمته مع محمد إمام أيضا.