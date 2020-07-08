48 ساعة متبقية لتقديم الأفلام إلى منصة الجونة السينمائي

أقل من 48 ساعة متبقية على المهلة التي حددها مهرجان الجونة السينمائي لصناع الأفلام الراغبين في التقدم بأفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج، للدورة الرابعة من منصة الجونة السينمائية، حتى الـ10 من يوليو 2020.

منطلق الجونة السينمائي، هو مختبر لتطوير مشاريع الأفلام والإنتاج المشترك، يُمَكِن صناع الأفلام العرب من إيجاد الدعم المالي والإبداعي لمشاريعهم في مرحلة التطوير

وأفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

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المشاريع المتقدمة للمشاركة في منطلق الجونة السينمائي، المُرسلة قبل الموعد النهائي، تفحصها لجنة من خبراء الصناعة مُعينة من قبل المهرجان، بناء على مضمونها، ورؤيتها الفنية، وإمكانية تنفيذها ماليًا.

وتقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 23 - 31 أكتوبر2020، بينما تقام

فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة ما بين 24 - 30 أكتوبر 2020.

مهرجان الجونة واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي.