وجه الفنان أحمد سعد رسالة إلى جمهوره، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وصرح أحمد سعد قائلًا: محدش في الدنيا هيقضي علي التحرش.. غير الرجاله مش بعدم التحرش .. لاء .. الناس الشرفاء كثير لكن بمساعده الراجل ابن البلد الجدع .. Advertisements لما بيشوف اي ست في راجل .. مش هنقول راجل .. في ذكر .. بيضايقها. لما بيشوف اي ست في راجل .. مش هنقول راجل .. في ذكر .. بيضايقها. يذكر أن الفنان أحمد سعد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان بقا دولا من دمى، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد: محدش في الدنيا هيقضي علي التحرش غير الرجاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.