صور .. سيرين عبد النور تحتفل بعيد زواجها الـ 13

احتفلت الفنانة سيرين عبد النور بعيد زواجها الـ 13، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشرت سيرين عبد النور بعض الصور من حفل زواجها على رجل الأعمال فريد رحمة، وعلقت قائلة: صارو ١٣ سنة والعمر كله يارب. Advertisements يذكر أن الفنانة سيرين عبد النور طرحت مؤخرًا كليب بعنوان ليلة، والكليب من إخراج جاد شويري، والأغنية من كلمات أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع إمدي جبر، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. النور طرحت مؤخرًا كليب بعنوان ليلة، والكليب من إخراج جاد شويري، والأغنية من كلمات أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع إمدي جبر، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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