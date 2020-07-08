فيديو .. مى حلمى تدعم زوجها محمد رشاد

نشرت الإعلامية مي حلمي، فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت من خلاله وهي تدعم زوجها الفنان محمد رشاد.

وصرحت مي قائلة: لما تصحى من النوم دون سابق إنذار، تلاقي أحد يريد أن يحجز على بيتك ويدمر اسمك ومستقبلك ماذا ستفعل، أنا بدعم زوجي وبقول كفاية وقف حال فينا .. في قضية بسبب عقد على محمد رشاد في الغناء بمبلغ 5 ملايين.

وأضافت مي: إنسان لسة بيبدأ حياته عنده

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30 سنة، حاول يكلم ناس كتير ويقسط المبلغ وده كل اللي همه إنه يشوف الإنسان الطيب ده محبوس، ليه هخبي حاجة زي دي النهاردة وأنتوا شوفتوا بدايتنا مع بعض وحبنا وخناقتنا وكل حاجة، تخيلي تصحي من النوم في بيتك اللي انتي تعبتي عشان تبنيه حد بيقولك إنه هيحجز عليه.

وتابعت مي قائلة: كفاية 4 سنين وقف حال فيه وسنتين فيا، وأنا مكنتش أعرف، بسبب علاقاتك وأصحابك

بتكلم أحد عشان ميشتغلش .. تعالى خد اللي أنت عايزه بس سيبنا في حالنا .. لما أنت كارهه مضيت معاه ليه، مالك ومال شغلي مالك ومال حياتي، هو يا جماعة عايز ينفذ حكم على رشاد بسبب الغناء، رشاد عنوانه في طنطا مالك ومال بيتي.

واختتمت الإعلامية مي حلمي حديثها قائلة: في أحد يريد أن يكسر الباب هنا بدون سابق إنذار .. ليه عايز تحبسه ليه عايز تأذيه وتأذينا في اسمنا وشغلنا وحياتنا، عشان شرط جزائي في الغناء في عقد 4 سنين كفاياك وقفت حاله.