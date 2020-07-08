صورة عائلية صيفية لمحمد الشرنوبي وزوجته

نشرت زوجة الفنان محمد الشرنوبي راندا رياض، صورة عائلية برفقته اثناء عطلتهما الصيفية، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

علقت راندا على الصوورة قالة:"اللمة الحلوة أوي".

يذكر أن الشرنوبي قد احتفل بزفافه خلال مطلع يونيو الماضي، بعد إعلان خطبتهما في ديسمبر 2019 بعد قصة حب جمعتهما،واقتصر الحضور علىأقارب العروسين فقط تبعاً

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للإجراءت الإحترازية للوقاية من وباء كورونا

شارك الشرنوبي حديثاً بطولة مسلسل "ليه لأ" بمشاركة عدد من نجوم الدراما أبرزهم"هالة صدقي، أمينة خليل، شيرين، محسن محيي الدين، هاني عادل، مريم الخشت"، من تأليف:مريم نعوم، إخراج:مريم أبو عوف.