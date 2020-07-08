غداً..طرح البرومو الرسمي لفيلم "الغسالة"

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "الغسالة" عن موعد طرح البرومو الدعائي الرسمي له، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

طرحت الشركة صورة دعائية للفيلم عبر خاصية "ستوري"

على "انستجرام"، وذلك بعد انتهاءهم من تصويره منذ 3 أسابيع تقريباً، في انتظار فرصة فتح صالات العرض السينمائية.

فيلم "الغسالة" من تأليف عادل

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صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ، ويشارك فى بطولته أحمدحاتم ،محمود حميدة ، محمد سلام ، شيرين، أحمد فتحى ، طاهر أبو ليلة، ويعتبر الفيلم هو التعاون الثاني بين الزاهد وحاتم بعد نجاحهما الكبير سوياً في فيلم "قصة حب".