حمادة هلال يشكر مسانديه في وفاة والدته..ويعتذر:مش قادر أرد على حد

وجه الفنان حمادة هلال رسالة شكر لكل من سانده في محنته الاخرة بوفاة والدته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

كتب هلال شكره قائلاً:"أشكر كل من قدم لي التعازي والمواساة في وفاة والدتي و اللي حاول يكلمني أثناء فترة مرض

والدتي او بعد الوفاة أو حاول يكون معايا في أزمتي، سامحوني لو ما قدرتش أرد على أي حد فيكم .. وشعور كل واحد على راسي.. أنا اليومين دول فعلا مش قادر أرد على حد ومش قادر أتكلم فعلا اعذروني وادعولى بالصبر ورجاء بالدعاء بالرحمة والمغفرة لوالدتي، شكرا لكم جميعا..وأسأل الله ألا يريكم أي مكروه".

يذكر ان هلال قد فقد والدته صباح أمس الثلاثاء بعد صراعها مع المرض، وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة في العين السخنة، وكان هلال قد طلب قبل واتها بأيام من متابعيه الدعاء لها لتمر من أزمتها الصحية بسلام".