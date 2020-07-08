محمد نور يُغني من كلمات أحمد السقا

طرح الفنان محمد نور منذ ساعات أغنيته الجديدة "مالك ياترى"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:أحمد السقا، ألحان:محمد نور، توزيع:محمد علام، ويقول مطلعها"مالك يا ترى فيكي حاجة متغيرة مش ايدك في السلام ولاصوتك في الكلام ولا شوقك للقا ولا احساس الغرام". ويقول مطلعها"مالك يا ترى فيكي حاجة متغيرة مش ايدك في السلام ولاصوتك في الكلام ولا شوقك للقا ولا احساس الغرام". Advertisements يذكر أن "مالك ياترى" أول إصدار غنائي لـ نور بعد وفاة والده، حيث طرح مؤخراً أغنية "انساني وخليك بعيد"، عبر "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من مليون مشاهدة، من كلمات:محمد عاطف،ألحان:محمد يحيى، توزيع:محمد شفيق.

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