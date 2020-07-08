صور..كواليس تصوير فيلم 30 مارس

نشر الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة من صور كواليس فيلمه الجديد "30 مارس"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

علق الفيشاوي على الصور قائلاً:" أحتفالنا ببداية تصوير فيلم ٣٠ مارس مع أطول منتج في مصر راني مِسحال من الشمال لليمين ( ابراهيم

حرفوش مدير الإنتاج ، ريمون رمسيس المنتج الفني ، حميد المدني الكاتب ، المنتج راني مسحال ، المخرج احمد خالد موسي و دينا الشربيني ).

يشارك في بطولة الفيلم بجانب الشربيني والفيشاوي كلاً من "

خالد الصاوي، محمد جمعة، صبرى فواز ، محمد على رزق، أحمد خالد صالح"، من إخراج :أحمد خالد موسى، وهو فيم من نوعية السيكو دراما.

يذكر أن الفيشاوي يشارك أيضاً في فيلم "ألحارث" من بطولة " ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد"، إخراج محمد نادر، الذي انتهى من تصويره، ومن المقرر طرحه خلال الفترة السينمائية المقبلة.

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