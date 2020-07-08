يقدم الفريق الغنائى الشاب "كايرو تونز" بقيادة أحمد يونس حفلًا فى ساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك مساء يوم الاثنين 20 من يوليو على مسرح النهر الساعة السابعة مساءً. النهر الساعة السابعة مساءً. فريق "كايرو تونز" يضم مجموعة من الأصوات الشبابية يقوده المايسترو أحمد يونس، ويقدم الفريق مجموعة متنوعة من الأغانى القديمة والحديثة. الفريق مجموعة متنوعة من الأغانى القديمة والحديثة. انضم أحمد يونس إلى فرقة سيد درويش للموسيقى العربية ، التي أسسها الراحل المايسترو الدكتور محمد نوح ، وانضم إلى جمعية أصدقاء ومحبي سيد درويش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاثنين.. فريق كايرو تونز يحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.