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شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يكشف حقيقة معاناته مع فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يوليه 2020
تامر حسني
طمأن الفنان تامر حسنى جمهوره عليه بعد انتشار شائعات أكدت إصابته بفيروس كورونا، وأن خضوعه للعزل الصحي السبب في عدم استكمال تصوير فيلمه الجديد "مش أنا"، وأكد أن المرض ليس عيبا ولو أصيب بالفيروس كان سيعلن فورا عن مرضه لحماية الآخرين.
الشائعة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تأكيدها بالنشر في عدة مواقع إخبارية، ما دفع تامر حسني فصدار توضيح عبر خاصية الاستوري بحسابه على موقع إنستقرام قال فيه: أنا بخير يا جماعة الحمد لله، بس في مواقع مزيفة فاضية شوية للإشاعات، فكل يوم يستلموا حد شوية، حتى بيذيفوا أخبار على لسان مواقع كبيرة.
وتابع تامر: على فكرة مش عيب لو تعبت أو أي حد تعب، واللي يتعب لازم يقول إنه تعبان لحماية الآخرين، دي أمانة قدام ربنا حتى لو مش حاسس بأي أعراض وربنا يشفي الجميع ويصلح حالنا، اللهم أمين.
يذكر أن تامر حسني بدأ تصوير فيلمه "مش أنا" لكن توقف التصوير بعد تفشي فيروس كورونا ولم يعلن عن موعد استكمال تصويره، والفيلم بطولة تامر حسني، وحلا شيحا، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لحسام حسني شقيق تامر.
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