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وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز عن عمر يناهز 95 عاماً

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الأربعاء 8 يوليه 2020

الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

أحدث خبر وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز عن عمر يناهز 95 عاماً حالة من الحزن بين أرجاء المملكه بعد أن نعاه عدد من الأمراء عبر تغريدات لهم على "تويتر".

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وكان  الأمير سطام بن خالد آل سعود من أوائل المعزين، حيث كتب عبر حسابه على تويتر تغريدة ينعي فيها وفاة الأمير الراحل بقوله: " انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، تغمده الله بواسع رحمته و مغفرته ورضوانه و أسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين " .  

كما نعى الأمير فيصل بن تركي بن فيصل وفاة الأمير خالد بتغريدة كتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر وارحم خالي ووالدي عبدك خالد بن سعود ابن عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناتك اللهم ثبته عند السؤال واجمعنا به بالفردوس الأعلى وجميع موتى المسلمين".

 

وُلد الأمير خالد بن سعود عام 1925 وهو الابن التاسع للملك سعود بن عبدالعزيز من زوجته جميلة أسعد إبراهيم مرعي، وكان يشغل منصب رئيس الحرس الوطني السعودى السابق، كما تولى ولى منصب مدير جامعة الملك سعود قبل أن يتحول اسمها لجامعة "الرياض"، وبعد أن بلغ عمره 69 عاماً قرر التقاعد عن العمل. 

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