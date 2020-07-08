رد فعل كيم كارداشيان بعد إعلان زوجها كانيي ويست الترشح لرئاسة أمريكا

الأربعاء 8 يوليه 2020

كيم كارداشيان

عبرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان Kim Kardashian عن أول رد فعل لها بعد إعلان زوجها كانيي ويست Kanye West الترشح لرئاسة أمريكا 2020 خلال المنافسات المقبلة أمام المرشح المحتمل دونالد ترامب الذي يشغل منصب الرئيس الحالي.



وعبرت كيم كارداشيان عن دعمها الكامل لزوجها خلال خوضه منافسات الانتخابات الأمريكية المقبلة، وذلك من خلال إعادة نشرها لنفس التغريدة التي أعلن فيها اعتزامه خوض غمار الانتخابات أمام دونالد ترامب، والتي يدعمه فيها أيضاً رجل الأعمال المعروف إيلون ماسك.

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ورغم أن البعض كان يسخر من اعتزام كانيي ويست الترشح للرئاسة عندما أعلن عن رغبته للمرة الأولى قبل نحو 4 أعوام، إلا انه حالياً بدأ يحظى بتأييد الكثير من المواطنين أصحاب البشرة السمراء خاصة مع تزايد عنف رجال الشرطة ضدهم، مما نتج عنه اندلاع الكثير من المظاهرات المنددة بما يحدث مؤخراً.

كانيي ويست هو واحد من أشهر المغنيين في أمريكا خلال آخر عقدين، حيث وُلد في أتلانتا عام 1977 وتربى في شيكاغو بعد طلاق والديه، ثم قرر ترك الدراسة الجامعية من أجل الغناء، ليصدر أول ألبوم له عام 2004.

وأعلن كانيي ويست زواجه من كيم كارداشيان عام 2014 وأنجبا معاً 4 أطفال، وعمل النجم الأمريكي بعدد من المشروعات التجارية أيضاً حيث تقدر ثروته بحوالي 100 مليون دولار جمعها من افتتاح شركة انتاج أغاني ووكالة إبداعية وخط أزياء للملابس وآخر للأحذية.

وكانت كيم كارداشيان قد شكت منذ أسابيع من حرص كورتني على تكتم تفاصيل حياتها الخاصة وإضفاء سياج سري حول علاقاتها العاطفية، مما أغضب شقيقتها التي طالبتها بأن تفصح عن هذه الأمور أمام الشاشات لأن هذا الهدف من البرنامج، وهو ما وافقتها عليه شقيقتهما الثالثة كلوي التي تظن أيضاً أن سبب متابعة الجمهور للبرنامج هو حرصهن على الحديث بصدق عن مشاكلها الخاصة، مؤكدة أنها اضطرت للحديث عن خلافاتها مع حبيبها السابق تريستان طومسون في الفترة التي قام فيها بخيانتها.

بينما ترى كورتني كارداشيان أنه من الأفضل إبقاء بعض الأمور طي الكتمان، حيث علقت على الخلاف بينها وبين شقيقتيها في أحدث حلقات البرنامج بقولها: "شقيقتايّ فضوليتان جدًا عندما يتعلق الأمر بأي شيء في حياتي، وأنا أحب أن أبقي بعض الأشياء خاصة، أنا لا أحب أن أشارك كما تعلمون مواضيع المواعدة“.