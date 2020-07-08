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شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يودع جثمان والدته بالدموع: لقطات مؤثرة من الجنازة والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يوليه 2020
حمادة هلال
ودع الفنان المصري حمادة هلال جثمان والدته بالدموع، حيث أقيمت بالأمس جنازتها وسط إجراءات احترازية بسبب تفشي جائحة كورونا، ولذلك لم يحضر من المشاهير سوى المقربين من النجم المعروف.
وشيعت بالأمس جنازة والدة حمادة هلال، حيث تم الصلاة على روحها ثم دفنها في مقابر الأسرة بطريق العين السخنة، ولم يحضر من المشاهير سوى محمود الليثي وأحمد جمال ومحمد قماح وأحمد عصام والمنتج طارق عبد الله ومحسن بغداد إذ تجمعهم صداقة قوية بالفنان المعروف.
وظهرت علامات الحزن على وجه حمادة هلال طوال الجنازة، وغلبته الدموع برغم محاولته التماسك أكثر من مرة خلال المراسم.
وكان الفنان المصري قد نعى خبر وفاة والدته من خلال منشور مؤثر له عبر حسابه على "انستقرام"، حيث كتب من خلاله: "الله يرحمك يا أمي، الله يرحمك يا قلبي.. الله يفرحك فرحة كبيرة النهاردة على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى.. كنتي راضيه طول الوقت وحامدة ربنا، وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا أنا وإخواتي، على قد ما كنتي بتصبري وتتفائلي بالخير، وربنا بيكرمك، ودايماً تفرحي اللي حواليكي، وكنتي طول عمرك طفلة. يارب أمي كانت مؤمنة بيك كامل الإيمان، وبإن محمد عبدك ورسولك، أسالك يا الله أن ترزقها صحبته في الفردوس الأعلى يارب العالمين.. أسالكم الدعاء والفاتحة."
وغادرت والدة حمادة هلال عالمنا صباح أمس بعد صراع عامين مع مرض السرطان، حيث سرت شائعات كثيرة عن أن سبب وفاتها هو إصابها بعدوى فيروس كورونا، إلا أن الفنان المصري نفى ما أثير في بيان رسمي، قال فيه: "الإصابة بفيروس كورونا ليست عيباً أو وصمة عار لصاحبها، ويجب الوقوف بجانب مصابي كورونا وربنا يعفي عن كل مريض".
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