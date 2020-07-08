هيفاء وهبي تكشف آخر تطورات قضية إثبات زواجها من مدير أعمالها السابق

الأربعاء 8 يوليه 2020

هيفاء وهبي

كشفت الفنانه اللبنانية هيفاء وهبي عن آخر تطورات الدعوى القضية بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري، والذي ادعى أنه متزوج منها سراً، وطالب بإثبات الزواج في محكمة الأسرة في القاهرة.



وعبر حسابها على تويتر، كتبت وهبي: "اليوم كانت جلسة بمحكمة الأسرة إللي أخينا لجألها ليغصبني إنه متجوزني وإللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود."

وأضافت قائلة أن: "محاميه فشل في تقديم الأوراق إللي أجّل بسببها الجلسة الماضية، ولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم، ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم.. الحمدالله."

وكان محمد وزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، قد صدم الجمهور في الفترة الماضية عندما ادعى زواجه منها، وقام على إثر هذا برفع دعوى لإثبات الزواج من هيفاء وهبي.

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وذكرت تقارير فنية أن هذه الخطوة من وزيري جاءت رداً على اتهامات الفنانه اللبنانية له بالاستيلاء على أموالها، والتي تقدر بنحو 60 مليون جنيه، وذلك بعدما استغل توكيل إدارة أعمالها الفنية والمالية.

ولم ينته الصراع بين وهبي ومدير أعمالها السابق عند هذا الحد، حيث قدمت الفنانة اللبنانية مؤخراً طلباً إلى النقابات الفنية في مصر بإيقاف عرض فيلمها الجديد أشباح أوروبا، والذي يشارك محمد وزيري في إنتاجه.

وقالت التقارير أن هيفاء وهبي طالبت بالحصول على أجرها بالكامل عن الفيلم، وكذلك بحسم قضيتها ضده، وذلك قبل طرح العمل في دور العرض، فيما لفتت التقارير إلى أن الفيلم كان من المفترض طرحه في موسم رأس السنة الماضي، قبل أن يتم تأجيله.

وكانت هيفاء وهبي قد نشرت في يونيو الماضي تفاصيل جلسة إثبات الزواج التي رفعها محمد وزيري في محكمة الأسرة، حيث قالت: "حضر المحامون ولم يُبرز محاميه أي مستند رسمي ولا حتى شهود، وقال إن عقد الزواج سُرق، والقاضي رد أن السرقة ليست من صلاحيات محكمة الأسرة، وفجأة محاميه قال له معي عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفًا من تحويلها للحكم."

وأضافت الفنانة اللبنانية حاكية ما حدث بعد التأجيل: "حضر المحامون وتقدم محاميه بنسخة مصورة وليست أصلية من ورقة زواج، وطعن المحامي الخاص بي بصحة الورقة المزورة وطلب أصل العقد، فرد محاميه أن الأصل ليس معه، بل مع المدعي، وهو غير متواجد حالياً، وهو أصلاً واقف برا مع أخيه وشاهد الزور الثالث، وكي يأتي بأصل العقد طلب تأجيل الجلسة."