المكياج يحول والدة حلا الترك لنسخة من نادين نجيم: والمقارنات تشتعل

الأربعاء 8 يوليه 2020

منى السابر

تحولت منى السابر والدة حلا التركإلى نسخة من النجمة اللبنانية نادين نجيم، وذلك في أحدث صور تم التقاطها لها بينت بوضوح تأثير المكياج على ملامحها لتشتعل المقارنات بينهما.



وقد اختارت والدة حلا الترك ستايل مكياج العيون المسحوبة للخارج كعين القطة، كما حددت الشامة على وجهها واتبعت طريقة الكونتورينغ لتحديد وجنتيها، فضلاً عن استخدامها للعدسات الملونة، فبدت نسخة قريبة الشبه بالفنانة اللبنانية نادين نجيم

وبدأ الجمهور مقارنة غير متحفظة بين ملامح والدة حلا الترك ونادين نجيم، حيث تركزت الكثير من التعليقات في اتهام الأولى بتعمد تقليد الثانية بغرض لفت الانتباه.

بصفة عامة، تفضل النجمة اللبنانية الألوان الناعمة والمحايدة بدرجات الترابي والنيود والبرونزي والبني الفاتح، وتوازن بين الدرجات التي تختارها لظلال العيون وأحمر الشفاه وأحمر الخدود.

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وعلى الرغم من ذلك، تظل إطلالات نادين نجيم متجددة بفضل تنويعها في طرق تحديد عينيها وكذلك اختيارات درجات أجرأ لأحمر الشفاه في بعض الأحيان، خاصة في الإطلالات الخاصة بالسهرات أو جلسات التصوير.

ولا تحب نادين نجيم المبالغة في المكياج فهي لا تضع رموش صناعية ضخمة ولا تقوم بتحديد شفتيها باستخدام التاتو أو الألوان الداكنة، وإنما تكتفي فقط بإبراز عظام وجنتيها بالكونتور الملائم ووضع بعض الهايلايت لكي يكتمل جمالها المبهر.

بعد انتقاد الجمهور لملابسها "غير المحتشمة" خاصة وأنها تعيش في مجتمع خليجي متحفظ، علقت منى السابر بأنها ليست بحرينية الأصل وإنما سورية حاصلة على الجنسية البحرينية.

وقالت والدة النجمة البحرينية الشابة حلا الترك: "حابة أتكلم عن الصور اللي انتشرت على السوشيال ميديا.. أولا أنتم أول مرة تشوفوني بلبس هاد الشيء.. بس أنا في حياتي واللي يعرفوني منيح يعرفون أن هذا طريقتي ولبسي مو جديد عليا هذا الشيء بس كانت حصلتلي شوية ظروف كانت لغبطت حياتي شوية وبعدتني عن عاداتي وحياتي.. بس أنا بلبس هيك وأقصر من هيك حتى قبل ما حلا تشتهر، كانت هادي طريقتي واللي يقولوا أني كنت محجبة هاد ما كان حجاب أنا بس حبيت أختفي شوية عشان كنت بمر بظروف صعبة كثير، لكن أحب أقول إني الملابس اللي كنت لابساها طبيعية ومو جديدة عليا وهاد طريقتي في كل ملابسي".

وأشعلت النجمة البحرينية الصاعدة حالة من الجدل مؤخراً بسبب ظهورها في مجموعة من الصور بشكل شبه مختلف، حيث برزت عظام وجنتيها، فظن البعض أنها قد خضعت لعملية تجميل، وهو ما نفته حلا الترك بشدة مؤكدة أنها تجرب فقط بعض الحيل بالمكياج.

كما تعرضت صاحبة أغنية "ممنوع اللمس" لانتقادات حادة مؤخراً بسبب ظهورها بفستان اعتبره البعض جريئاً وكاشفاً، وأثيرت التعليقات السلبية ضدها بعد ظهور حلا الترك وهي توزع حلوى بمناسبة "قريقيعان" حيث اتهمها البعض بعدم الالتزام بالحجر المنزلي لكن جمهورها دافع عنها مؤكداً أنها كانت ترتدي كمامة وقفازات وقائية وكانت تلتزم بقاعدة التباعد الاجتماعي.