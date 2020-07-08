إلهام علي تستعرض موهبتها وتقلد أصالة وسميرة سعيد وذكرى بمهارة تامة

الأربعاء 8 يوليه 2020

إلهام علي

استعرضت النجمة السعودية إلهام علي موهبتها في التقليد من خلال مقطع فيديو تداوله محبوها بكثافة مؤخراً، حيث قلدت أداء أشهر اغنيات أصالة وسميرة سعيد وذكرى بصوت وطريقة كل فنانة بمهارة تامة.



ونشرت إلهام علي في بعض لقطات الفيديو عبر حسابها على "سناب شات"، حيث شرعت في تقليد عدد من النجمات بناء على رغبة متابعيها، وبدأت بتقليد الفنانة ذكرى بصوتها المعروف بقوته، ثم غنت "يوم ورا يوم" للفنانة سميرة سعيد بدلال وخفة على طريقة الديفا، مؤكدة أن تقليد النجمة المغربية أمر صعب للغاية.

ثم فاجأت إلهام علي متابعيها بأدائها لأغنية "أكتر من اللي أنا بحلم بيه" للنجمة السورية أصالة، مما أشعل موجة من التعليقات بين محبيها الذين تداولوا المقطع بكثافة وهم يثنون على موهبتها الرائعة في التقليد والتي لم تكشف عنها النجمة السعودية من قبل بهذه العفوية.

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وكان نجم السوشيال ميديا ريان جيلر قد كشف عن هوية عريس إلهام علي وهو الفنان خالد صقر، وذلك من خلال تهنئته لهما عبر حسابه على سناب شات، حيث وضع صورة مركبة لهما، وكتب في تعليقه عليها: "مبروك وعشرة دايمة".

وجاء منشور ريان جيلر بعد أن أعلنت إلهام علي بنفسها أن عريسها فنان سعودي من الرياض ويحمل اسم خالد، رافضة الكشف عن أية تفاصيل أخرى تخص ارتباطهما.

وقالت النجمة في تصريحاتها للبرنامج الإذاعي "قلب مفتوح" مع الإعلامي علي العلياني إن زوجها ليست لديه مشكلة في إعلان هويته ولكنها تنتظر إقامة حفل الزفاف، لكنها تظن أنه في ظل عدوى فيروس كورونا فإنها لن تقيم عرساً أو تتمكن من السفر في رحلة شهر العسل، كما أوضحت أنها لا تحب تدخل الناس في حياتها الخاصة، ولهذا قررت إبقاء التفاصيل طي الكتمان لأطول فترة ممكنة.

وبينت إلهام علي أنها ارتبطت بعريسها بعد قصة حب جمعت بينهما، خاصة وأنه يشبهها كثيراً في الأفكار كأنه مرآة عاكسة لها، داعية الله أن يوفقهما في حياتهما المقبلة.

إلهام علي تبلغ من العمر 34 عاماً، وهي تكبر عريسها بـ5 أعوام، فهي من مواليد أغسطس 1985، بينما عريسها من مواليد أكتوبر 1990، وقد ظهرا معاً من قبل في عدة أعمال فنية، من بينها مسلسلي "أيام العسل" و "سريع سريع" وفيلم "مشاوير"، بالإضافة إلى مسرحية "وش أخبارك".