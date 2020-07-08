شكرا لقرائتكم خبر عن هدى شعراوي في ثالث أعمالها هذا الموسم والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يوليه 2020 الممثلة السورية هدى شعراوي علمنا من مصادر صحفيه أن الممثلة السورية هدى شعراوي ​ انضمت رسمياً إلى قائمة أبطال مسلسل "​ولاد السلطان​" من تأليف أسامة كوكش وإخراج غزوان قهوجي، ليكون ثالث أعمالها هذا الموسم، بعد الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة" الذي تؤدي فيه شخصية "الداية أم زكي" التي سبق وأن قدمتها عبر الأجزاء العشرة الماضية، إضافة إلى مسلسل "شارع شيكاغو" الذي تأجل تصويره بسبب جائحة كورونا.

شعراوي سبق لها وأن شاركت في الكثير من المسلسلات الشامية أبرزها "زمن البرغوت، الزعيم، رجال العز، أهل الراية، بيت جدي، أيام شامية، كرسي الزعيم، الخان، حمام شامي، رجال الحارة، الحصرم الشامي".

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