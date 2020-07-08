سعد لمجرد يكشف الموعد الجديد لطرح أغنيته ويبارك لولي عهد المغرب

الأربعاء 8 يوليه 2020

الفنان المغربي سعد لمجرد

بعد أن كان قد أعلن الفنان المغربي ​​سعد لمجرد عن تأجيل طرح أغنيته الجديدة "عدى الكلام" الذي كان من المقرر يوم أول من أمس وذلك إحتراماً لوفاة الممثلة المصرية ​رجاء الجداوى​ الذي صادف في اليوم نفسه، عاد وأعلن لمجرد عن موعد جديد لطرحها، وهو يوم الأحد المقبل.

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الأغنية يؤديها لمجرد للمرة الأولى باللهجة المصرية، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.

هذا وتم تصويرها فيديو كليب بـ سيرك شهير بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومين وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة. الأغنية من إخراج حكيم غراب وهو فرنسي من أصول عربية وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية.

ومن ناحية أخرى، بارك لمجرد لولي عهد المغرب بمناسبة حصوله على شهادة الباكالوريا، إذ نشر صورة له وعلّق بالقول:"مبروك لولي العهد اميرنا الغالي مولاي الحسن بمناسبة حصوله على شهادة الباكالوريا "مسلك علوم اقتصادية و اجتماعية" و ذالك بميزة "حسن جدا".