- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يكشف الموعد الجديد لطرح أغنيته ويبارك لولي عهد المغرب والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يوليه 2020
الفنان المغربي سعد لمجرد
بعد أن كان قد أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد عن تأجيل طرح أغنيته الجديدة "عدى الكلام" الذي كان من المقرر يوم أول من أمس وذلك إحتراماً لوفاة الممثلة المصرية رجاء الجداوى الذي صادف في اليوم نفسه، عاد وأعلن لمجرد عن موعد جديد لطرحها، وهو يوم الأحد المقبل.
الأغنية يؤديها لمجرد للمرة الأولى باللهجة المصرية، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.
هذا وتم تصويرها فيديو كليب بـ سيرك شهير بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومين وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة. الأغنية من إخراج حكيم غراب وهو فرنسي من أصول عربية وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية.
ومن ناحية أخرى، بارك لمجرد لولي عهد المغرب بمناسبة حصوله على شهادة الباكالوريا، إذ نشر صورة له وعلّق بالقول:"مبروك لولي العهد اميرنا الغالي مولاي الحسن بمناسبة حصوله على شهادة الباكالوريا "مسلك علوم اقتصادية و اجتماعية" و ذالك بميزة "حسن جدا".
كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد يكشف الموعد الجديد لطرح أغنيته ويبارك لولي عهد المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.