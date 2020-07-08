أحمد فهمي: هذه تفاصيل إصابتي بشرخ في الركبة

متابعة بتجــــــــــرد: طمأن الفنان المصري أحمد فهمي محبيه على حالته الصحية بعد إصابته بشرخ في الركبة أثناء ممارسته لرياضة كرة القدم رفقة أصدقائه المقربين.

وسرد فهمي، في تصريجات صحفية له، تفاصيل إصابته قائلاً: كنت أؤدي مباراة كرة قدم مع أصدقائي، وفجأة أصيبت ركبتي بالتواء فسقطت أرضاً وأنا أشعر بآلام مبرحة، حيث خشيت من إصابتي بقطع في الرباط الصليبي، ما دفعني لإجراء أشعة على الركبة التي أثبتت إصابتي بشرخ فيها.

وأضاف: طالبني الطبيب بالراحة والابتعاد عن ممارسة الرياضة لمدة 3 أسابيع لتجنب تفاقم الإصابة، وأحمد الله على اقتصار الإصابة على شرخ فحسب.

يذكر أن أحمد فهمي قد شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل «رجالة البيت»، الذي تقاسم بطولته مع الفنان أكرم فهمي، وقام بتأليفه أيمن وتار وأخرجه أحمد الجندي.