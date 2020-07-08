أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني معًا في “30 مارس”

متابعة بتجـــــــــرد: بدأ صباح الإثنين الماضي تصوير أول مشاهد الفيلم السينمائي الجديد “30 مارس“ في أحد شوارع مصر الجديدة، بحضور النجمين أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني اللذين صورا أول مشاهدهما في الفيلم.
الفيلم يخرجه أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف.
ويشرف على إنتاج الفيلم إبراهيم حرفوش أما الإشراف العام فيتولاه ريمون رمسيس. وتنتجه شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني.
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