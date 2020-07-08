كارول سماحة برحلتها السعيدة تحصد الملايين في أيام

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أقل من أسبوع على طرحه، حقق فيديو كليب أغنية Bon Voyage للنجمة اللبنانية كارول سماحة أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب”.

ونشرت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” تصميمًا خاصًا بهذه المناسبة وأرفقته بتعليق جاء فيه: “3 مليون مشاهدة في أيام قليلة.. ويستمر النجاح”.

أغنية Bon Voyage من كلمات كارول سماحة والسورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضا،

أمّا الكليب فحمل توقيع المخرجة بتول عرفة وتم تصويره قبل أسبوعين في مصر وسط إجراءات مُشددة للوقاية من فيروس كورونا وهو من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.