نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 29 دقيقة مضت التعليقات على بالصور- تعرفوا إلى منزل جنيفير لوبيز الفخم وسعره مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: اشترت النجمة الأميركية ​جينيفر لوبيز​ وخطيبها لاعب البيسبول السابق ​أليكس رودريغز​ منزلاً جديداً في منطقة سان فرانسيسكو في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وبلغ سعره مليون و400 ألف دولار أميركي.

ووتبلغ مساحة المنزل 2202 قدم مربع ويتألف من 3 غرف نوم و3 حمامات، وغرفة معيشة، وأرضياته خشبية وأسقفه عالية ومقببة وداكنة اللون، كما أن به مراوح في السقف، وذلك لأنه تم بناؤه عام 1948 وهو واسع وفخم جداً.

وذكر موقع “فاريتي” أن الثنائي لديهم مجموعات عقارية في ميامي ونيويورك إلا أنهما حرصا على إقتناء هذا المنزل، ومن المحتمل أن يكون قد تم الحصول عليه من باب الاستثمار، لأنهم يملكون عقاراً أخر في نفس المنطقة التي يقع فيها العقار الجديد.