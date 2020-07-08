بالصور – حمادة هلال ينعي والدته بكلمات مؤثرة ويودعها بهدوء

متابعة بتجـــــــــرد: عبر الفنان حمادة هلال عن حزنه الشديد بوفاة والدته اليوم الثلاثاء، بعد صراع طويل مع مرض السرطان وتم دفنها بمقابر العائلة وقرر عدم اقامة عزاء تطبيقاً للاجراءات المفروضة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وكتب هلال عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “‎ان لله وانا اليه راجعون.. ‎الله يرحمك يا امي الله يرحمك يا قلبي الله يفرحك فرحه كبيرة النهارده على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى كنتي راضيه طول الوقت وحمده ربنا وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا انا واخواتي على قد ماكنتي بتصبري وتتفائلي بالخير وربنا بيكرمك ودايما تفرحي اللي حواليكي”.

وأضاف: “كنتي طول عمرك طفله ‎يارب امي كانت مؤمنه بيك كامل الايمان وبان محمد عبدك ورسولك اسألك يا الله ان ترزقها صحبته في الفردوس الاعلى يارب العالمين.. ‎اسألكم الدعاء والفاتحة”.

وتم تشييع الراحلة أمس (الثلاثاء)، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء صلاة الجنازة، وحضر كل من المطربين محمود الليثي وأحمد جمال ومحمد قماح وحضر ايضاً الفنان أحمد عصام والمنتج طارق عبد الله، ومحسن بغداد، وتم دفن جثمان الراحلة بمدافن الأسرة بطريق العين السخنة.

يذكر أن والدة هلال وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، فى المستشفى بعد صراع طويل مع مرض السرطان.