قرار مفاجئ من حلا شيحة.. والجمهور يسأل عن السبب

متابعة بتجــــــــــــرد: فوجئ متابعو الفنانة حلا شيحة بقيامها بحذف الفيديوهات الخاصة بها على “تيك توك”، إلا فيديو واحداً تظهر فيه وهي تخضع لجلسة تصوير معلقة عليه “الصمت أحسن كتير من الكلام”، وهو ما عده الجمهور رسالة معينة ولكن لم تفصح عن المرسل إليه، وتساءل الكثير من الجمهور عن السبب الذي دفعها لأن تحذف كل الفيديوهات.

يذكر أن شيحة تعد أحدث المنضمين للتطبيق، ونشرت عليه العديد من الفيديوهات، وآخرها فيديو لها وهي تقلد إحدى شخصيات فيلم Wreck-It Ralph التي وجدت نفسها في عالم الأميرات وعليها أن تصبح مثلهن وآخر تقلد فيه الفنانة دنيا سمير غانم.

وكانت حلا قد شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “خانة عهد”، والذي قدمته مع الفنانة يسرا، في ثاني تجربة درامية لها بعد عودتها من فترة اعتزال للفن وصلت إلى 13 عاماً، قضتها خارج مصر مع زوجها وأولادها.

وشاركهما البطولة بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد سرحان، سلوى عثمان، عبير صبري، خالد أنور وهنادي مهنى.