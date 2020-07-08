بشرى: معظم البرامج التي تعرض عليَّ سخيفة

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الفنانة بشرى أن هناك عدداً كبيراً من البرامج عرض عليها لتقديمها خلال الفترة الماضية، إلا أنها رفضت ذلك تماماً.
وقالت في تصريحات صحافية إنه طوال الوقت يعرض عليها برامج، خاصة أن بداية عملها كانت مراسلة في بعض من القنوات العربية، وقدمت مجموعة من البرامج على مجموعة من القنوات الفضائية مثل المحور ودريم ولديها خبرة في مجال تقديم البرامج، لكنها ترفض بسبب أن البرامج التي تعرض مؤخراً سخيفة ليس بها غرض أو لها رسالة معينة.
وأكدت بشرى أنها تحترم كل زملائها الذين يقدمون تلك البرامج، لكن كلامها خاص بأفكار هذه البرامج لا من يقدمونها.
يذكر أن بشرى خاضت السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل “القمر آخر الدنيا”، والذي يحمل الطابع الاجتماعي وعلاقة الأسر ببعضها البعض، وخاصة علاقة الأم بأبنائها وصلة الأرحام، داخل الطبقة المتوسطة دون المبالغة في التركيز على طبقة معينة من المجتمع.
وشارك بشرى في بطولة المسلسل، مجموعة من النجوم الشباب منهم مؤمن نور، ساندي، وعمرو عابد بالإضافة إلى النجوم مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة.
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