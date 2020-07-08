أحمد طه ينتهي من تصوير "أنا البطل" ويستعد لطرحها الأسبوع المقبل

انتهى المطرب الصاعد أحمد طه، من تصوير أول أغانيه بعنوان "انا البطل" في عدد من الأماكن المختلفة.

"أنا البطل" غناء أحمد طه وحازم الجيزاوي وبوتشر وكلمات مصطفي حدوته وألحان بيبسي وتوزيع مادو، وقام بتصويرها المخرج مينو ومن المقرر طرحها علي القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي الأسبوع القادم.

كما يقوم بطرح البرومو الدعائي لـ"انا البطل" يوم الخميس القادم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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