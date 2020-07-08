أحمد زاهر يخضع لتدريبات رياضية من أجل «زنزانة 7»

يواصل الفنان أحمد زاهر، تصوير أحداث مشاهد دوره في فيلمه الجديد "زنزانة 7" وكشف زاهر، لجمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع الفيديوهات "Tik Tok"، عن جزء من التمرينات التي يخضع لها من أجدل دوره في "زنزانة 7"، وظهر بلوط مختلف والوشم يملئ ذراعاته. فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر وعبير صبري ونضال الشافعي ومنة فضالي وإيهاب فهمي ومايا نصري، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت. Advertisements قد يهمك ايضا: أحمد زاهر يُوضِّح أنّ "البطولة المُطلقة" ليست مقياسًا لنجومية أي فنانٍ شيري عادل تهنئ زوجة أحمد زاهر بعيد ميلادها

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