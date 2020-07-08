130 ألفا في عيد ميلاد نجم" بيتلز".. والسياسة تفرض نفسها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفل نجم فرقة "بيتلز" الشهيرة السابق رينجو ستار بعيد ميلاده الـ80، ولكن افتراضياً بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا.

وفرضت أغنيات "الخنافس" حضورها على الاحتفال إلا أن رفيق رينجو ستار السابق بول ماكارتني غاب عن الاحتفال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.





وشرح الفنان لجمهوره وهو يجلس خلف آلة درامز ويضع كمامة مزيّنة بشعار يرمز إلى السلام: "أفضّل مثلكم أن أحظى بحفل عيد ميلاد جميل، لكنّ هذه السنة ليست ملائمة لتنظيم تجمّع كبير".

وأضاف: "أحتفل مع أصدقائي بطريقة مختلفة هذه السنة. سنضطر إلى البقاء بعيدين بسبب الفيروس".

وشمل برنامج الحفل عدداً من أغنيات "بيتلز" الشهيرة، منها "كام توجيذر" و"أول يو نيد إز لف" و"ويز إي ليتل هلب فروم ماي فريندز"، كما ضمّ البرنامج مقاطع فيديو من الأرشيف وتسجيلات منزلية وشهادات مسجّلة من فنانين بينهم شيريل كرو وديفيد لينش.





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وحضر االبث الحيّ للحفلة نحو 130 ألفاً من محبّي "بيتلز" ورينجو ستار.

لكنّ بعض المشاهدين أبدوا خيبة أمل من غياب بول ماكارتني الذي لم يظهر في الحفل إلاّ في مقتطف أرشيفي من حفل في لوس أنجليس العام المنصرم، شارك فيها الرفيقان السابقان معاً.

ورغم غيابه، لكن ماكارتني تمنى لرينجو عيد ميلاد سعيداً"، في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، وكتب: "أتمنى أن تقضي يوماً ممتازاً يا صديقي القديم".

واغتنم رينجو ستار المناسبة لإطلاق دعوة إلى التبرع لحركة "حياة السود مهمّة"، موضحاً أن الهدف من ذلك "وضع حدّ لكل هذا العنف العنصري".

وأضاف: "حياة السود مهمة. انهضوا واسمِعوا صوتكم".



