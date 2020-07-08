باسم مغنية يضم صوته الى صوت موقع “الخليج 365” ضد تصريحات ريما الرحباني

رفع النجم باسم مغنية الصوت ضد تصريحات المخرجة ريما الرحباني التي انتقدت الحفلة التي اقامتها لجنة “مهرجانات بعلبك الدولية” تحت عنوان “صوت الصمود”، ليل الأحد الفائت، الواقع في الخامس من تموز الجاري، وذلك بعدما شنّت هجوماً عنيفًا على اللجنة ووصفتها بـ “لجنة ولدنات بعلبك”.

وكتب “مغنية” عبر حسابه على تويتر مشيراً اان أسلوب ريما في التعبير دائماً ما يتخطى المحظور ولا يشبه رقي عائلة الرحباني. وقال : “ريما الرحباني رغم أن هناك وجهة نظر ببعض مما تقول.لكن دائما أسلوبها يتخطى المحظور. أسلوبها في التعبير لا يشبه رقي عائلة الرحباني. هنا لا تصح المقولة (هذا الشبل من ذاك الاسد)، هذه المقولة تجوز على زياد.فيروز العظيمة نحن اولادها. مهرجانات بعلبك لم تخطئ بحق فيروز، بل تفتخر بها.”

وكانت صاحبة ورئيسة تحرير موقع “الخليج 365” الاعلامية باتريسيا هاشم، قد سلطت الضوء بمقال مفصّل حول تصريحات ريما الرحباني، إبنة السيدة الكبيرة فيروز والعظيم عاصي الرحباني وشقيقة العبقري زياد الرحباني، حيث طالبتها بالتحلي بمزيد من اللياقة والتعاطف والرحمة في هذه الظروف المأساوية التي تمر بها البلاد وتتواصل مباشرة مع رئيسة “لجنة مهرجانات بعلبك” السيدة نايلة دو فريج، وتتحدث معها بما تشاء وتطرح وجهة نظرها كما تشاء ولكن بعيداً عن الاعلام.لأن التعليق الذي نشرته ريما عبر حسابها على الفايسبوك “بشع” بكل ابعاد الكلمة.

لقراءة المقال بالكامل: خاص- الى ريما الرحباني: “كُفٍي سلبيّتك عن الشعب اللبناني لأجل السيدة فيروز”