كارول سماحة ولايف ستايلز ستوديوز تواصلان رحلة التقدم بالأرقام

يواصل فيديو كليب النجمة اللبنانية كارول سماحة Bon Voyageتحقيق النجاح منذ اللحظة الاولى على اطلاقه، حيث تخطى بعد أيام قليلة حاجز الثلاثة ملايين مشاهدة على قناة الشركة المنتجة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الكليب حظي على اعجاب الآلاف من الجمهور العربي وتصدر قائمة الترند لأيام في عدد من الدول العربية، بالاضافة الى تلقي كارول التهنئة من عدد كبير من الفنانين في الوطن العربي الذين أثنوا على الأغنية وفكرة الكليب.

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أغنية “رحلة سعيدة”، باللغتين العربية والفرنسية كلمات كارول سماحة، كاملة خيربيك وليون، الحان DJ Youcef ويان بيري، التوزيع DJ Youcef وميكس وماسترينغ روجيه أبي عقل والكليب من توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة التي قدمت كارول بصورة مختلفة وعفوية ومبهجة.

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