كانييه ويست ودونالد ترامب: خلصت الحكاية

في أول تصريح له بعد اعلان ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الاميركية، أكد مغني الراب كانييه ويست أنه لم يعد يدعم الرئيس دونالد ترامب، ولفت الى أنه سيخوض الانتخابات المقررة في تشرين الثاني 2020 للفوز بها.

وقال “ويست” لمجلة فوربس ”بهذه المقابلة أنا أخلع القبعة الحمراء“، في إشارة لقبعات البيسبول الحمراء التي تحمل شعار ”لنجعل أميركا عظيمة مجدداً” والتي أصبحت شعارًا مميزًا لحملة ترامب الانتخابية. وتابع يقول ”مثل أي شيء فعلته طوال حياتي .. أنا أقوم بذلك كي أفوز“.

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وكان ويست قد تصدر العناوين في الأيام الماضية بعدما غرّد عبر حسابه على تويتر معلناً ترشحه للانتخابات الرئاسية الاميركية وقال ”علينا الآن تحقيق وعد أميركا بالثقة في الله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أرشح نفسي لرئاسة الولايات المتحدة“.

من المعروف ان كانييه ويست، هو من مؤيدي الرئيس دونالد ترامب، الذي سبق وزاره برفقة كيم في البيت الأبيض.

وكان كانييه ويست قد لمح في عام 2018 الى احتمال ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الاميركية.