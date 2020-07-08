شكرا لقرائتكم خبر عن وسام بريدي يحتفل بذكرى زواجه بطريقة ملفتة للأنظار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الإعلامي اللبناني وسام بريدي فيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وذلك احتفالاً بذكرى زواجه من عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي.

واستعاد من خلاله يوم زفافهما، وظهرت فيه ريم وهي تخرج من السيارة لتلتقيه قبل أن تشعر بالخجل الشديد.

وتعليقاً كتب بريدي: “8-7-2017 القرار الأفضل في حياتي. أحبك يا ملكتي ريم السعيدي. عيد زواج سعيد. لا يسعني انتظار موعد اللقاء”.

وتفاعل معه عدد كبير جداً من المتابعين حيث شاهد المقطع في مدة قصيرة ما يزيد على 272 ألفاً، بدورها نشرت ريم قبل أيام مجموعة صور ظهرت فيها وهي ترتدي فستان الزفاف وأعلنت استعدادها للاحتفال بالمناسبة وتذكرت بعض ما حدث معها في يومها المميز.

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ويذكر أن المذيع يقيم بعيداً عن أسرته منذ أكثر من 3 أشهر بسبب تقديمه برنامج Emirates Lotoفي دبي، وهو ما أشار إليه في مقابلة أجريت معه في وقت سابق ضمن حلقة من برنامج The Insider بالعربي الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي.