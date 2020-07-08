شكرا لقرائتكم خبر عن نيد دوفان اعتنق الإسلام قبل زواجه من راية بنت الحسين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وكالة إرم نيوز أن الصحافي البريطاني نيد دونوفان اعتنق الإسلام، وذلك قبل زواجه من الأميرة راية بنت الحسين.

واتخذ له اسم ”فارس“ وبدأ بجدية بتعلم اللغة العربية.

وأوضح المصدر أنه لم يكن من الممكن إتمام الزواج لو لم يكن دونوفان مسلما.

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وأوضح الصحافي البريطاني مسبقاً في سيرته الذاتية أنه ”يقوم بدراسة اللغة العربية الفصحى، مشدداً على أنه اكتشف خلال دراسته لها أن ”لغته العربية لم تكن جيدة، وأنه سيسعى إلى تحسينها قدر الإمكان“.

ووضع ”دونوفان“ ملحوظة إلى جانب سيرته الذاتية بالخط العريض وباللغتين الإنجليزية والعربية تشير إلى تبنيه اسمه الجديد، حيث كتب ”مرحبا، اسمي فارس نيد دونوفان“.