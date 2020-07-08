شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي يطل عبر منصة تيك توك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الناجحين في الشهادة الثانوية العامة بعد سنة “خارجة عن المألوف” على حد تعبيره عبر منصة تيك توك.

وظهر الرئيس الفرنسي في المقطع في حدائق القصر الرئاسي، بعد ساعات على صدور نتائج الشهادة الرسمية “في حال حصلتم على شهادة الثانوية العامة للتو هذه الرسالة موجهة إليكم. تهانينا! لقد أتى ذلك نتيجة لعملكم”

ونال الفيديو استحسناناً كبيراً وجلب له 145 ألف مشترك على منصة تيك توك.

وتابع في الشريط القصير “أنتم الجيل الذي نسميه أحياناً جيل عالم ما بعد” كورونا”.

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وأضاف “لقد عرفتم سنة خارجة عن المألوف، سنة جائحة وأسابيع طويلة في المنزل..وحرمتم خلاله من لقاء أصدقائكم ومن الدراسة بشكل طبيعي”. وقد ألغيت الامتحانات الرسمية في فرنسا واستبدلت باختبارات متواصلة.

وختم يقول: “جيلكم أمام عالم ينبغي ابتكاره من جديد ليكون أقوى وأكثر تضامنا ومراعاة للبيئة. وأنا سأبذل المستطاع من موقعي لكي تعمل الحكومة على أن يكون العالم أفضل وأن نرجع إلى هذه الأسس المتينة”.

ودرج إيمانويل ماكرون على التواصل عبر الشبكات الاجتماعي من “تويتر” و”فيسبوك” و”يوتيوب” و”ليكند إن”.

وبلغ عدد مستخدمي “تيك توك” التي تملكها المجموعة الصينية “بايتدانس” 800 مليون شخص في يناير 2020 وهي تشهد إقبالا كبيرا في صفوف الشباب بفضل الفيديوهات الطريفة والموسيقية والراقصة.