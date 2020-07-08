شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إعلامية مصرية تنهار بسبب زوجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرجت الإعلامية المصرية، مي حلمي، في مقطع فيديو، بثته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي”إنستغرام”، تبكي بسبب تعرضها هي وزوجها الفنان المصري محمد رشاد للتهديد بالسجن، بسبب خلاف مع منتج أعمال الأخير حول ضرورة تسديد مبلغ 5 ملايين جنيه كشرط جزائي.

وأوضحت مي: “هناك ناس مؤذية جداَ ومن غير أي سابق إنذار، وأنا استيقظت علي مكالمة تليفون بالتهديد بالطرد والحجز على جميع ممتلكاتي”.

وأشارت حلمي، إلى أن زوجها الذي بدأ حياته حديثا في الغناء وعمره 30 سنة، وتابعت قائلة: “لن يستطيع دفع هذا المبلغ، وحاول أن يوسط ناس كثيرة لتقسيط المبلغ لكن الشخص الآخر كل همه هو حبس زوجي”.

وأضاف الإعلامية المصرية: “هذا الشخص لا يستطيع الذهاب لبيت زوجها وجاء لبيتي أنا للفيلا دي حرام عليك .. الموضوع ده بقاله 4 سنين.. كفاية بقي وقف حال، كل ده بسبب علاقاتك بسبب اصحابك بتكلم ده وتصاحب ده وتقوله متشغلش مي حلمي، عاوز البيت أدخل تعالي خد اللي إنت عاوزة بس سيبنا في حالنا هو مقالكش مش هدفع”.

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وأنهت حديثها: “لما هو فاشل في نظرك مضيت معاه ليه؟.. حرام عليك سيبنا في حالنا.. للأسف رشاد رافض أي مساعدة مني أو من غيري.. عارفين الشخص ده نفسه يشوف رشاد مكسور بأي طريق.. حسبي الله ونعم الوكيل”.