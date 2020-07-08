شكرا لقرائتكم خبر عن مريم أوزرلي تتجه لعالم إدارة الأعمال وتفتتح مطعماً في برلين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة التركية مريم أوزرلي، صاحبة دور “السلطانة هويام”، افتتاحها سلسلة مطاعم تحمل اسم “Nosh Nosh”.

ونشرت مريم اوزرلي مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، تحدثت فيه عن مطعمها الاول الذي أطلقت عليه اسم “NoshNosh”، لتدخل بذلك عالم إدارة الأعمال، وتفتح أول فرع له في العاصمة الالمانية برلين.

وأوضحت مريم أن المطعم أطعمة لذيذة وصحية، على حد قولها، واعلنت أن الافتتاح سيكون في العاشر من هذا الشهر.

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و الجدير بالذكر أن مريم أوزرلي لم تشارك في أعمال درامية منذ مدة طويلة، وكان آخر الأعمال لها عربيا مسلسل “ملكة الليل” وشاركها في بطولته الممثل ‏التركي مراد يلدريم.