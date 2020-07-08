شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلانه الترشح للانتخابات.. زوج كيم كارداشيان يتعهد بالفوز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد أعلنه عن خوضه الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020، أكد مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، أنه لم يعد يدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال في مقابلة نشرت، اليوم الأربعاء، إنه دخل سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية للفوز به.

وأضاف ويست لمجلة “فوربس” الأمريكية “بهذه المقابلة أنا أخلع القبعة الحمراء”، في إشارة لقبعات البيسبول الحمراء التي تحمل شعار “لنجعل أمريكا عظيمة مجددا” والتي أصبحت شعارا مميزا لحملة ترامب الانتخابية، بعد أن كان من أشد مؤيديه.

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وتابع المغني، وهو زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، “مثل أي شيء فعلته طوال حياتي .. أنا أقوم بذلك كي أفوز”.