شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم جديد يعيد رجاء الجداوي إلى الشاشة .. بعد وفاتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ينتظر عرض فيلم جديد، تشارك فيه الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي توفت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

أكدت ليلى عز العرب، خلال تقديمها برنامج تليفزيوني، إن “رجاء الجداوي كانت نجمة وأيقونة كإنسانة وفنانة حزن لرحيلها كل من عرفها في كل مكان، وتركت فراغا كبيرا عند جمهورها الذي أمتعته بفنها، وبنت نفسها من الصفر”.

وتابعت ليلى، “رغم أن أمها الروحية، الفنانة تحية كاريوكا، وهي خالتها، وقفت ضدها في البداية، إلا أنها استمرت وقدمت 400 عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون، وكان آخرها مسلسل “لعبة النسيان” في رمضان الماضي”، معلنة، أن هناك فيلم جديد من المنتظر أن يعرض للفنانة رجاء الجداوي، من بطولة الفنان حسن الرداد، والفنانة أمينة خليل.

ومن جانبه، أكد أحمد السبكي، منتج فيلم “توأم روحي”، في تصريحات صحفية بأن الفيلم سيكون مهدى إلى روحها وأن اسمها سيتقدم أسماء باقي أبطال العمل الذي توقف تصويره بسبب أزمة فيروس كورونا

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والجدير بالذكر، رحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد إثر إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عاما.