شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..مريم أوزرلي تبرز رشاقتها بصورة على “إنسغرام” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وخطفت أوزرلي الأنظار بإطلالة بسيطة، وكتبت على صورتها ببعض الكلمات، قائلة: “أنا اكتشفت أكبر احلامي.. يا ترى هو أيه ؟”.

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وكانت أوزرلي ترتدي فستان كت باللون الأسود القصير، وهو ما أبرز من خسارتها للوزن بشكل كبير، ورفعت مريم اوزرلي شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية طريقة عمل كعكة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها، واكتفت بإختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، وطلاء أظافر باللون النبيتي.

ولم تختار أوزرلي الإكسسوارات الغالية، لكن اكتفت بارتداء قلادة من القماش باللون النبيتي حول عنقها ، وأسورة ذهبية على يديها .